فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي سيتعامل "ببراغماتية" مع الولايات المتحدة في عهد ترامب

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبي سيتعامل "ببراغماتية" مع الولايات المتحدة غداة عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.



وقالت في كلمة ألقتها في دافوس: "أولويتنا القصوى ستكون الدخول في حوار من دون تأخير لدراسة مصالحنا المشتركة والاستعداد للتفاوض"، مشددة على أن الكتلة ستدافع عن "مصالحها" و"قيمها".