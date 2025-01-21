الأمم المتحدة تؤكد عدم ورود أي تقارير عن نهب قوافل المساعدات في غزة منذ سريان وقف إطلاق النار

أكدت الولايات المتحدة عدم ورود أي تقارير عن تعرّض قوافل إغاثة إلى النهب في غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ.



وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لايركه للصحافيين في جنيف: "في أول يومين لدخول المساعدات لم ترد أي تقارير عن عمليات نهب أو هجمات ضد العاملين في مجال الإغاثة".