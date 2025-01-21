أعرب الرئيس الصيني شي جينبينغ لنظيره الروسي فلاديمير بوتين عن الأمل في رفع العلاقات بين البلدين إلى "مستويات جديدة" هذا العام، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الصيني "سي سي تي في".وقال شي في اتصال عبر الفيديو مع فلاديمير بوتين إن "استقرار ومرونة العلاقات بين الصين وروسيا سيساعدان في التغلب على الشكوك الخارجية وتعزيز تنمية البلدين، ودعم العدالة والإنصاف الدوليين" وذلك غداة تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وفقا للمصدر نفسه.