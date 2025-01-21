رئيس وزراء قطر: على إسرائيل وحماس الالتزام بتحقيق السلام "بحسن نية"

اعلن رئيس الوزراء القطري الثلاثاء ان السلام الدائم في غزة يتوقف على تحلي إسرائيل وحماس "بحسن النية"، بعد أيام من الهدنة الهشة في غزة التي توسطت فيها الدولة الخليجية.



وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "إذا مضوا في الأمر بحسن نية، فسوف يستمر هذا وسيؤدي كما يؤمل إلى المرحلة الثانية، وسيؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم".

