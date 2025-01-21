شولتس: للدفاع عن التبادل الحر أمام تهديدات ترامب الجمركية

دعا المستشار الألمانيّ أولاف شولتس، إلى "الدفاع عن التبادل الحر، ركيزة الازدهار"، غداة إعلان أول قرارات دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة.

وقال خلال المنتدى الاقتصاديّ في دافوس إنّ الأوروبيين الذين يريدون "تجارة عالمية حرة ونزيهة" سيدافعون "مع شركاء آخرين" عن هذا المبدأ ضد مبدأ "العزلة" التجارية التي "تضر بالازدهار".

وأكد شولتز أن "الرئيس ترامب يقول: أميركا أولًا. وهو يعني ذلك فعلا، لكن التعاون والتفاهم المتبادلين يصبان بشكل عام في مصلحة الجميع".

ودعا أولاف شولتس إلى "الحفاظ على الهدوء" بعد تغيير الإدارة الأميركية.

وقال: "كل المؤتمرات الصحافية في واشنطن وكل التغريدات، يجب ألا تدخلنا في نقاشات وجودية حامية".

وحذّر شولتس من أن "الرئيس ترامب وإدارته سيبقيان العالم في حالة ترقب لسنوات".

وأكد المستشار الذي يترشح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في 23 شباط/فبراير "يمكننا وسوف ندير كل هذا".