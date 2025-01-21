كير ستارمر لنتانياهو: عملية السلام يجب أن تفضي لإقامة دولة فلسطينية

أكّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لنظيره الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو أنّ عملية السلام في الشرق الأوسط يجب أن تمهد الطريق لقيام دولة فلسطينية.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية بعد اتصال بين الرجلين إن رئيس الوزراء البريطاني شدّد على أن "المملكة المتحدة تقف مستعدة للقيام بكل ما يلزم لدعم المسار السياسي الذي يجب أن يفضي أيضا إلى قيام دولة فلسطينية سيدة وقابلة للاستمرار".

وركزت المحادثة على وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة الذي بدأ سريانه الأحد.

وأضاف البيان البريطاني للمكالمة أن ستارمر ونتانياهو اتفقا خلال المحادثة على ضرورة العمل من أجل التوصل إلى حل دائم وسلمي يضمن أمن إسرائيل واستقرارها.

كذلك، أكد ستارمر أنه "من الضروري ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دونما انقطاع إلى غزة لدعم الفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها".

وشدد البيان على أن ستارمر "قدم شكره الشخصي للعمل الذي قامت به الحكومة الإسرائيلية لتأمين إطلاق سراح الرهائن، بما في ذلك الرهينة البريطانية إميلي داماري".

وقال ستارمر، بحسب البيان، "رؤية صور إميلي وهي تعود أخيرا إلى أحضان عائلتها كانت لحظة رائعة ولكنها تذكير بالتكلفة البشرية للصراع".