وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 47107 منذ بدء الحرب

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة ارتفاع حصيلة الحرب في القطاع إلى 47107 شهيدًا مع العثور على مزيد من الجثث تحت الأنقاض.

ودخلت الأحد حيّز التنفيذ هدنة بين إسرائيل وحماس، إلا أن مصابين يقضون يوميا متأثرين بجروحهم في القطاع الذي دمّرت الحرب نظامه الاستشفائي.

وجاء في تقرير لوزارة الصحة في غزة "وصل مستشفيات قطاع غزة 72 شهيدا (منهم 68 انتشال وشهيد متأثر باصابته) و56 اصابة، خلال 24 ساعة الماضية".

وأضاف التقرير "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".