وزير الدفاع الفرنسي يأمل في المزيد من الإستقلال الدفاعي لأوروبا

أكد وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو الثلاثاء أن تحول أولويات الدفاع الأميركية، المتوقع أن يتضاعف تحت حكم الرئيس دونالد ترامب، يشكل حافزًا قويًا للأوروبيين لرعاية دفاعهم بشكل أفضل.



وقال لوكورنو لإذاعة فرانس إنتر إن التحرك الاستراتيجي الأميركي بعيدًا عن أوروبا إلى منطقة آسيا والمحيط الهادىء كان بمثابة "ركلة خطرة"، وأعرب عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الاستقلال الدفاعي لأوروبا.



وفي حين أكد أن أوروبا تحتاج إلى السعي لتحقيق قدر أكبر من الاستقلال الاستراتيجي بغض النظر عمن يكون في البيت الأبيض، قال لوكورنو إن نبرة ترامب القاسية قد تسرع الأمور.



وأوضح أنه "ربما تحدث قسوة حديث الرئيس، في النهاية، صدمة ووعيًا".



وأكد أنه "منذ عقود من الزمن، كان هناك ميل للاحتماء تحت المظلة النووية الأميركية"، لكن الآن يتعين على الدول الأوروبية أن تبذل المزيد من الجهود لتطوير صناعاتها الدفاعية.



ورأى أن "الرغبة في شراء المزيد من الأسلحة من الولايات المتحدة هي الطريقة الخاطئة".



وانتقد لوكورنو بشدة وزير الخارجية الفرنسي السابق ستيفان سيجورنيه، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية المسؤول عن الاستراتيجية الصناعية، بعد تصريحاته الإثنين بإمكانية إبرام "صفقة" مع ترامب، تزيد أوروبا بموجبها الاستثمار في مجال الدفاع، في مقابل عدم شنه حربًا تجارية.



وأصر أننا "لن نستبدل أمننا بالهامبرغر والسيارات الألمانية".



وأشار الوزير إلى أن ترامب لم يذكر حرب أوكرانيا في خطاب تنصيبه الاثنين، ما يؤشر برأيه إلى انخفاض أهمية أوروبا بالنسبة لواشنطن.