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مقتل مهاجم أجنبي بعد طعنه خمسة أشخاص في تل أبيب

أخبار دولية
2025-01-22 | 00:00
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مقتل مهاجم أجنبي بعد طعنه خمسة أشخاص في تل أبيب
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مقتل مهاجم أجنبي بعد طعنه خمسة أشخاص في تل أبيب

أعلنت السلطات الاسرائيلية أن مهاجما أجنبيا اقدم على طعن خمسة أشخاص في تل أبيب الثلاثاء، قبل أن يُقتل برصاص رجال أمن.  
     
ووقعت عملية الطعن في منطقة صاخبة من تل أبيب معروفة بالحياة الليلية، وقد شاهد مصور فرانس برس الشرطة تضرب طوقا أمنيا حولها.
     
وقالت الشرطة إن تحقيقا أوليا "أظهر أن إرهابيا مسلحا بسكين بدأ بطعن الناس في شارع ناهالات بنيامين حيث أصاب أربعة اشخاص بجروح"، قبل أن يطعن شخصا خامسا ويصيبه بأذى في مكان قريب.
     
أضافت الشرطة أن "الارهابي مواطن أجنبي يبلغ 28 عاما"، مؤكدة "تحييده" من قبل القوات الامنية.
     

أخبار دولية

مهاجم

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أشخاص

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