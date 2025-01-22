ترامب لا يستبعد فرض المزيد من العقوبات على موسكو في حال امتناع روسيا عن التفاوض مع اوكرانيا

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إلى أنه سينظر في فرض عقوبات جديدة على روسيا في حال رفض الرئيس فلاديمير بوتين التفاوض مع أوكرانيا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.



وفي رد على سؤال عن امكانية فرض المزيد من العقوبات على روسيا في حال لم يحضر بوتين إلى طاولة المفاوضات، أجاب ترامب خلال لقاء مع الصحافيين في البيت الابيض "يبدو الأمر كذلك".



وقبل تنصيبه رئيسا الاثنين، تعهد ترامب بإنهاء الحرب في أوكرانيا فور توليه منصبه، ما أثار تكهنات بأنه سيستخدم المساعدات الأميركية لإجبار كييف على تقديم تنازلات لروسيا.

