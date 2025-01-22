تصعيد لم يشهده مخيم جنين من قبل...

مع سريان وقف النار في غزة، كانت اسرائيل نقلت المعركة الى الضفة الغربية، حيث أطلقت عملية واسعة في مدينة جنين ومخيمِها بذريعة إستئصال الإرهاب.



واستولى الجيش الاسرائيلي على بيوت وابنية في مخيم جنين وحاصر الاهالي بعد نشر مئات الجنود والقناصة، وعزل مخيم جنين مع قطع الطريق الذي يؤدي الى المستشفى الوحيد في جنين.



هذه العملية التي حملت اسم"الجدار الحديدي" كانت بدأت منذ أمس،. ورغم التحذيرات يبدو ان السقف الزمني لها مفتوح، وفي السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن عملية السور الحديدي ستغير مفهوم الأمن بالنسبة للجيش الإسرائيلي في الضفة.



