الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تصعيد لم يشهده مخيم جنين من قبل...

أخبار دولية
2025-01-22 | 03:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تصعيد لم يشهده مخيم جنين من قبل...
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تصعيد لم يشهده مخيم جنين من قبل...

مع سريان وقف النار في غزة، كانت اسرائيل نقلت المعركة الى الضفة الغربية، حيث أطلقت عملية واسعة في مدينة جنين ومخيمِها بذريعة إستئصال الإرهاب.

واستولى الجيش الاسرائيلي على بيوت وابنية في مخيم جنين وحاصر الاهالي بعد نشر مئات الجنود والقناصة، وعزل مخيم جنين مع قطع الطريق الذي يؤدي الى المستشفى الوحيد في جنين.

هذه العملية التي حملت اسم"الجدار الحديدي" كانت بدأت منذ أمس،. ورغم التحذيرات يبدو ان السقف الزمني لها مفتوح، وفي السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن عملية السور الحديدي ستغير مفهوم الأمن بالنسبة للجيش الإسرائيلي في الضفة.

آخر الأخبار

أخبار دولية

يشهده

قبل...

LBCI التالي
البيت الأبيض يعلن عن إجازة مدفوعة الأجر للموظفين الحكوميين في مكاتب التنوع الاجتماعي
ترامب لا يستبعد فرض المزيد من العقوبات على موسكو في حال امتناع روسيا عن التفاوض مع اوكرانيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:57

استشهاد ستة فلسطينيين في عملية عسكرية إسرائيلية بمدينة جنين ومخيمها

LBCI
أخبار دولية
2025-01-15

استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي في مخيم جنين

LBCI
أخبار دولية
2025-01-03

استشهاد فلسطينيّ ونجله بالرصاص في مخيم جنين

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-19

مصادر لـ"الجزيرة": تجدد الاشتباكات المسلحة بين مقاومين فلسطينيين والجيش الإسرائيليّ في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:04

مسؤولة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي: ترامب محق في أن الاتحاد الأوروبي "لا ينفق بما فيه الكفاية" على الدفاع

LBCI
أخبار دولية
03:21

الصين تشدد على أنها "لم تتدخل قط" في قناة بنما

LBCI
أخبار دولية
03:18

البيت الأبيض يعلن عن إجازة مدفوعة الأجر للموظفين الحكوميين في مكاتب التنوع الاجتماعي

LBCI
أخبار دولية
00:04

ترامب لا يستبعد فرض المزيد من العقوبات على موسكو في حال امتناع روسيا عن التفاوض مع اوكرانيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-01-20

بين نظرية "الاثنين الأزرق" والاضطراب العاطفي الموسمي... أمور بسيطة تساعدكم على التخلص من الاكتئاب خلال الشتاء

LBCI
آخر الأخبار
14:46

رئيس المجلس الاقتصاديّ الاجتماعيّ شارل عربيد للـLBCI: للقيام بحوار تشاركيّ بين المعنيين وأطراف خارجية فالحلول موجودة لأزمة المودعين وعلينا مقاربة هذا الموضوعى بشكل شفاف

LBCI
أمن وقضاء
08:45

الجيش: توقيف 4 أشخاص في البقاع ومنطقة الأوزاعي لارتكابهم جرائم مختلفة

LBCI
أخبار لبنان
15:36

صاغية للـLBCI: إذا ما فعلًا أردنا استقلالية القضاء يجب أن يكون القاضي مستقلًا داخليًا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:06

تصعيد لم يشهده مخيم جنين من قبل...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

الحكومة على مسار التأليف... وسلام: حقيبة المال ليست حكرًا على أحد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

بطل التنس اللبناني هادي حبيب يعود الى بيروت ليقود منتخب دايفيس كاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

ظاهرة اصطفاف الكواكب وغيرها من الاحداث الفلكية بالمواعيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الـAi وعمليات الاحتيال...

LBCI
منوعات
13:40

فيلم Yunan للنجم جورج خباز فى المسابقة الرسمية لـ”مهرجان برلين السينمائيّ الدوليّ”

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الحصول على جنسية لطفلك عبر الولادة في أميركا بات أمرًا صعبًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

هذه خلفيات إستقالة رئيس الأركان الإسرائيلي في هذا التوقيت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

إسرائيل فتحت جبهة جديدة في الضفة الغربية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
16:15

اغتيال مسؤول “حزب الله” في البقاع الغربيّ

LBCI
خبر عاجل
12:23

الرئيس المكلف نواف سلام من بعبدا: هناك آلية ومسؤوليتي تشكيل الحكومة وأنا على تواصل مع الكتل وأتداول وأتشاور معها لكنني أنا من يشكلها ولست LibanPost

LBCI
آخر الأخبار
13:59

إغتيال مسؤول منطقة البقاع الغربي في حزب الله الشيخ محمد حمادي بإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة في محلة مشغرة

LBCI
خبر عاجل
09:47

وزير الخارجية السعودي: إنتخاب رئيس للبنان بعد فراغ طويل أمر إيجابي للغاية ونحن بحاجة لرؤية إجراءات وإصلاحات حقيقية من أجل زيادة مشاركتنا وأعتزم زيارة لبنان هذا الأسبوع

LBCI
صحف اليوم
00:09

في الملف الحكومي: خلافات حول الحصص والحقائب والأسماء (الأخبار)

LBCI
آخر الأخبار
17:38

هيئة البث: أثيرت شكوك في المطار حول منفذ هجوم تل أبيب ورفض دخوله في البداية قبل أن يسمح له الشاباك بالدخول

LBCI
خبر عاجل
12:19

الرئيس المكلف نواف سلام من بعبدا: أسلوب العمل جديد لكن علينا أن نتعلم إحترام الدستور وأؤكد إلتزامي بالمبادىء التي حددتها في كلمتي الأولى وكنت ولا أزال ضد المحاصصة

LBCI
منوعات
13:55

فيديو يضجّ مواقع التواصل... مارك زوكربيرغ يحدق في خطيبة الملياردير جيف بيزوس بطريقة غير لائقة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More