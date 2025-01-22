البيت الأبيض يعلن عن إجازة مدفوعة الأجر للموظفين الحكوميين في مكاتب التنوع الاجتماعي

أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفت على منصة "إكس" إجازة مدفوعة بحلول مساء الأربعاء للموظفين الفدراليين العاملين في مكاتب التنوع الاجتماعي، مع إصدار إدارة دونالد ترامب الجديدة أمرا بإنهاء هذه البرامج.



وجاء في مذكرة لمكتب أميركي لإدارة الموظفين نشرت على "إكس" وأكدتها ليفت "أرسلوا بلاغا لجميع موظفي مكاتب التنوع والمساواة والإدماج وإمكان الوصول DEIA بأنهم سيحصلون على إجازة إدارية مدفوعة تدخل حيز التنفيذ فورا في وقت تتخذ الوكالة خطوات لإغلاق/إنهاء كل مبادرات DEIA ومكاتبها وبرامجها"، على أن يبلّغ جميع رؤساء الأقسام الموظفين بحلول الساعة 17,00 الأربعاء بالأمر.