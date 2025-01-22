الصين تشدد على أنها "لم تتدخل قط" في قناة بنما

شددت الصين الأربعاء على أنها "لم تتدخل قط" في قناة بنما بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسيطرة عليها واشتكى من أن بكين "تشغلها".وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن "الصين لا تشارك في إدارة القناة وتشغيلها ولم تتدخل قط في شؤونها".