مسؤولة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي: ترامب محق في أن الاتحاد الأوروبي "لا ينفق بما فيه الكفاية" على الدفاع



أكدت مسؤولة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس الأربعاء أن على التكتل الاستجابة لدعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة الإنفاق على الدفاع، فيما حذرت من التهديدات الروسية.



وقالت كالاس إن "الرئيس ترامب محق في قوله إننا لا ننفق بما فيه الكفاية. حان وقت الاستثمار"، مضيفة أن على الولايات المتحدة أن تبقى "الحليف الأقوى" لأوروبا.

