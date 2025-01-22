غروسي: لدى إيران نحو 200 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء تصل إلى 60%

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة يبلغ نحو 200 كيلوغرام.



وتقترب هذه الدرجة من النقاء من المستوى اللازم لصنع الأسلحة النووية وهو 90 بالمئة.