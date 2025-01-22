الحوثيون يعلنون الإفراج عن طاقم سفينة "غالاكسي ليدر" في إطار هدنة غزة

أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن الإفراج عن طاقم سفينة "غالاكسي ليدر" المحتجز منذ تشرين الثاني 2023، مشيرين إلى أن ذلك يأتي في إطار وقف إطلاق النار في غزة.



وقال المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين في بيان إنه "وبتواصل مع حركة حماس وجهود الأشقاء في سلطنة عمان أفرجت الحكومة اليمنية في صنعاء عن طاقم السفينة التي تم احتجازها في إطار معركة إسناد غزة"، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة تأتي دعما لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة".