مسؤول إيراني كبير: طهران تأمل في أن يختار ترامب العقلانية

أعلن نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف أن إيران تأمل في أن يختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقلانية في تعامله مع الجمهورية الإسلامية، مضيفا أن طهران لم تسع قط إلى امتلاك أسلحة نووية.



وأضاف في كلمة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا أن إيران لا تشكل تهديدا أمنيا للعالم.