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الجزائر توقع مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري مع الولايات المتحدة

أخبار دولية
2025-01-22 | 08:42
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الجزائر توقع مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري مع الولايات المتحدة
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الجزائر توقع مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري مع الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، أن البلاد وقعت مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة تركز على التعاون العسكري.

وأضافت الوزارة أن مذكرة التفاهم تم توقيعها خلال اجتماع بين نائب وزير الدفاع الجزائري، السعيد شنقريحة، وقائد القيادة الأمريكية في أفريقيا، مايكل لانجلي.

أخبار دولية

الجزائر

مذكرة تفاهم

التعاون العسكري

الولايات المتحدة

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