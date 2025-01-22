الجزائر توقع مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري مع الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، أن البلاد وقعت مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة تركز على التعاون العسكري.



وأضافت الوزارة أن مذكرة التفاهم تم توقيعها خلال اجتماع بين نائب وزير الدفاع الجزائري، السعيد شنقريحة، وقائد القيادة الأمريكية في أفريقيا، مايكل لانجلي.