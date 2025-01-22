وزارة الدفاع البريطانية: البحرية الملكية تطارد "سفينة تجسس روسية" في بحر المانش

أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي للبرلمان، أن البحرية الملكية تطارد "سفينة تجسس روسية" في المياه البريطانية في بحر المانش.



وقال الوزير إن "سفينة يانتار هي حاليا في بحر الشمال بعدما عبرت المياه البريطانية"، مؤكدا أنها "سفينة تجسس روسية تستخدم لجمع معلومات ومسح البنى التحتية الأساسية للمملكة المتحدة في قاع البحر".