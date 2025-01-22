وزير الدفاع السوري: نتفاوض مع القوات الكردية لكننا جاهزون لاستخدام "القوة" اذا اضطررنا لذلك

أكّد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة أن السلطات الجديدة التي تعهدت حلّ الفصائل المسلحة ودمجها في إطار جيش موحد، تفاوض القوات الكردية المسيطِرة على مناطق في شمال شرق البلاد، لكنها مستعدة للجوء الى "القوة" اذا لزم الأمر.



وقال أبو قصرة في لقاء مع صحفيين في دمشق بينهم مراسل وكالة فرانس برس: "باب التفاوض مع قسد (قوات سوريا الديموقراطية التي يشكل الأكراد عمودها الفقري) في الوقت الحاضر قائم واذا اضطررنا للقوة سنكون جاهزين".