شولتس: رئاسة ترامب تمثل تحديا لأوروبا

رأى المستشار الألماني أولاف شولتس أن رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة ستشكل تحديا لأوروبا لكن يتعين أن تبقى القارة قوية في عالم متقلب.



وقال للصحفيين في باريس حيث سافر إلى هناك للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "يتعين أن تكون أوروبا قوية وقادرة على التكيف في عالم في حالة حركة، إذا أردنا تعبيرا متحفظا".



وأضاف: "من الواضح بالفعل أن الرئيس ترامب سيشكل تحديا، وهذا واضح بالفعل".