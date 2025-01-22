أوكرانيا: روسيا هاجمت منشآت الطاقة 1200 مرة منذ 2022

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني يوليا سفيريدينكو اليوم، أن روسيا هاجمت منشآت الطاقة الأوكرانية 1200 مرة منذ غزوها للبلاد في 2022.



وأوضحت في مؤتمر صحفي في دافوس بسويسرا، أن ذلك يشمل هجمات على ما لا يقل عن 800 محطة كهرباء فرعية وخطوط توزيع وأكثر من 250 ضربة استهدفت منشآت لتوليد الطاقة وأكثر من 30 ضربة على منشآت للغاز.