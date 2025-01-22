الاتحاد الأوروبي: نأمل التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات على سوريا

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أنها تأمل في التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات على سوريا خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأسبوع المقبل.