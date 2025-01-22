ماكرون: يتعين على أوروبا حماية سيادتها مع عودة ترامب

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن على الأوروبيين، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، حماية سيادتهم أكثر من أي وقت مضى مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأدلى ماكرون بتصريحاته في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في باريس، معتبرا أن من المهم دعم قطاعات السيارات والصلب والكيماويات وغيرها.وقال ماكرون: "بعد تنصيب إدارة جديدة في الولايات المتحدة، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يؤدي الأوروبيون وبلدانا (فرنسا وألمانيا) دورهم في تعزيز أوروبا الموحدة القوية ذات السيادة".