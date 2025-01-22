قتيلان أحدهما طفل في هجوم بالسكين في منتزه بألمانيا

قتل شخصان أحدهما طفل وأصيب آخران بجروح بالغة الأربعاء في هجوم بالسكين وقع في منتزه بجنوب ألمانيا، على ما أعلنت الشرطة المحلية، مشيرة إلى توقيف مشتبه به أفغاني.



وأوضحت الشرطة عبر منصة إكس أن الهجوم الذي لم تعرف دوافعه بعد حصل "قرابة الساعة 11,45 في منتزه شونتال، متسببا بمقتل شخصين" هما رجل في الـ41 من العمر وطفل عمره سنتان.



وذكرت أن المشتبه به الذي تم توقيفه أفغاني عمره 28 عاما.



كذلك أصيب شخصان "بجروح بالغة" ونقلا إلى المستشفى.



وأكدت الشرطة أن التحقيق يجري "بوتيرة حثيثة" رافضة إطلاق "تكهنات" حول دوافع المهاجم.



وذكرت أن المشتبه به أوقف على مقربة من المنتزه الذي أخلي من رواده، فيما لا تزال قوات الأمن تفرض طوقا على الموقع.