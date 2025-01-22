زيلينسكي يدعو لنشر قوة أوروبية من 200 ألف عسكري لضمان أمن أوكرانيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقطع فيديو نشرته كييف الثلاثاء إلى نشر قوات أوروبية لا يقل عديدها عن 200 ألف عسكري لضمان أمن أوكرانيا وتفادي غزو جديد في حال التوصل إلى هدنة مع روسيا.وقال زيلينسكي في خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، في مقابلة نشرتها الرئاسة على موقعها الإلكتروني، إن "200 ألف هو حد أدنى. إنه حد أدنى، وإلا فهي لا تعني شيئا".ورأى أن ترامب قد يفرض "عقوبات شاملة" على روسيا تستهدف خصوصا قطاع الطاقة و"يعطي أوكرانيا كل الأسلحة التي تطلبها" للتصدي لروسيا.وأضاف: "باستثناء الأسلحة النووية بالطبع، نحن أشخاص منطقيون".وتابع: "يجب أن نفهم جميعا أن بوتين لا يريد وقف الحرب" قبل تحقيق "هدفه الأساسي وهو إنهاء استقلال أوكرانيا" مؤكدا أن "تدميرها هو حلمه".