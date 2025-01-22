الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو ترامب وايران الى التفاوض بشأن الملف النووي الايراني

دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإيران إلى التحاور، في وقت تسرع فيه طهران وتيرة إنتاجها لليورانيوم المخصب.وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي أن الحوار "ضروري للغاية" لدفع المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني.وقال غروسي للصحافيين على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "في غياب هذا الحوار لن يكون هناك تقدم".ولفت الى أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب الذي تولى منصبه الاثنين، وأعضاء الإدارة الأميركية الجديدة تظهر أن "ثمة استعدادا" لإجراء "مباحثات وربما التحرك باتجاه اتفاق".وأشار الى أن المسؤولين الإيرانيين يدركون أيضا الحاجة إلى حوار.وأكد غروسي أن البرنامج النووي الإيراني "تطور كثيرا" من حيث القدرات والمواقع ومخزون الوقود منذ نهاية الولاية الأولى لترامب عام 2021.