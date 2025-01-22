ترامب يتوعّد روسيا بعقوبات إذا لم تتوصّل "فورا" إلى حل للنزاع مع أوكرانيا

حضّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين على التوصل لاتفاق يضع حدا للحرب الطاحنة الدائرة في أوكرانيا "على الفور" وإلا فستواجه موسكو رسوما جمركية وعقوبات.



وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال: "إذا لم نعقد صفقة، قريبا، لا خيار آخر لدي سوى فرض ضرائب باهظة ورسوم جمركية وعقوبات على كل ما تبيعه روسيا للولايات المتحدة ولدول أخرى".