إيران: هجوم 7 تشرين الأول قوض فرص التفاوض مع واشنطن

أعلن نائب الرئيس الإيراني محمد جواد ظريف أن هجوم حماس في 7 تشرين الأول 2023 على إسرائيل قضى على فرص إجراء محادثات لإحياء الاتفاق النووي التاريخي.



وقال ظريف في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "لم نكن نعرف عن 7 تشرين الاول. كان من المفترض أن نعقد اجتماعا مع الأميركيين بشأن تجديد خطة العمل الشاملة المشتركة في 9 تشرين الأول، لكن هذه العملية قوضته ودمرته".



وأضاف ظريف أن حلفاء طهران في المنطقة، بما في ذلك حماس، "عملوا دائما من أجل قضيتهم الخاصة، حتى على حسابنا".



وتابع: "لم نحاول قط الاستفادة من استثماراتنا في المنطقة".



وأكد ظريف أنه "بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، اكتسبت إيران قدرة نووية أكبر بكثير... استنادا إلى الحسابات الأميركية" للوقت اللازم لإنتاج سلاح نووي. وكرر القول بأن طهران لم تسعَ قط إلى امتلاك سلاح نووي.



وقال: "لو كنا نريد بناء سلاح نووي، لكان بوسعنا أن نفعل ذلك منذ فترة طويلة. لكن برنامج بناء السلاح النووي لن يكون مثل برنامجنا".



وأعرب ظريف عن أمله في أن يختار ترامب "العقلانية" و"يكون أكثر جدية وتركيزا وواقعية" في التعامل مع إيران خلال فترة ولايته الحالية.