الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق مسؤول كبير بالشرطة الليبية

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في بيان، أنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق الليبي أسامة المصري نجيم، وهو مسؤول كبير بالشرطة، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.



وذكر البيان أن مذكرة الاعتقال صدرت في 18 كانون الثاني بحق نجيم الذي يقال إنه مسؤول عن منشآت احتجاز في العاصمة الليبة طرابلس.



وتشمل الاتهامات الموجهة له ارتكاب جرائم القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي في ليبيا منذ شباط 2015 فصاعدا.