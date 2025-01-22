مصدر تركي: وزيرا خارجية تركيا وأميركا يبحثان أهمية التنسيق في القضايا الإقليمية

تصعيد لم يشهده مخيم جنين من قبل...

تصعيد لم يشهده مخيم جنين من قبل...

ترامب لا يستبعد فرض المزيد من العقوبات على موسكو في حال امتناع روسيا عن التفاوض مع اوكرانيا