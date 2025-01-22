الأمم المتحدة: 808 شاحنات مساعدات دخلت غزة اليوم

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 808 شاحنات مساعدات دخلت قطاع غزة اليوم الأربعاء، وهو اليوم الرابع من سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).



واستند المكتب إلى معلومات تلقاها من السلطات الإسرائيلية والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار وهي الولايات المتحدة ومصر وقطر.