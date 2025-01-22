روبيو يتحدث مع نتنياهو بشأن إيران والرهائن

غوتيريش : لا يوجد ضمان لاستمرار وقف إطلاق النار في لبنان

غوتيريش : لا يوجد ضمان لاستمرار وقف إطلاق النار في لبنان

مسؤولة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي: ترامب محق في أن الاتحاد الأوروبي "لا ينفق بما فيه الكفاية" على الدفاع