مسؤولون: الجيش الأميركي يستعد لإرسال 1500 جندي إضافي إلى الحدود

أعلن مسؤولون أميركيون اليوم الأربعاء أن الجيش الأميركي يستعد لإرسال نحو 1500 جندي إضافي إلى الحدود مع المكسيك بعد يومين فقط من توقيع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يتعلق بالهجرة.



وتنضم القوات الإضافية إلى نحو 2200 جندي في الخدمة الفعلية وآلاف الجنود من الحرس الوطني المتواجدين بالفعل على الحدود.



وأصدر ترامب، في فترة ولايته السابقة، أمرًا بإرسال 5200 جندي للمساعدة في تأمين الحدود مع المكسيك. كما نشر الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن جنودا على الحدود أيضًا.



وقال مسؤول طلب عدم نشر اسمه إن هذه على الأرجح هي الدفعة الأولى من القوات التي سترسل إلى الحدود، وإن العدد قد يزيد.



وأضاف المسؤول أن الطائرات العسكرية الأميركية قد تستخدم أيضًا في ترحيل المهاجرين، لكن هذا الأمر لم تتم الموافقة عليه بعد.