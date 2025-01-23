ولي العهد السعوديّ يهنىء ترامب بتوليه رئاسة الولايات المتحدة

هنأ ولي العهد السعوديّ الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، في مناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه الرئاسة.



وأبلغه في اتصال هاتفيّ، رغبة المملكة بتوسيع استثماراتها، في الولايات المتحدة.



وأوضح بيان للخارجية السعودية رغبة المملكة في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة، في الأربع سنوات المقبلة، بمبلغ 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع.



وفي اتصال هاتفيّ منفصل مع ولي العهد السعوديّ، بحث وزير الخارجية الأميركيّ الجديد ماركو روبيو، الأوضاع في سوريا ولبنان وغزة و"التهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها"، وفق بيان للخارجية.



وقال متحدث باسم روبيو إنّهما "ناقشا أيضًا فوائد الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والسعودية والفرص المتاحة لتنمية اقتصاديهما في مجموعة متنوعة من المجالات بينها الذكاء الاصطناعيّ".