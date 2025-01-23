ترامب يعيد تصنيف الحوثيين في اليمن "منظمة ارهابية أجنبية"

وقّع الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يعيد تصنيف الحوثيين، في اليمن، "منظمة إرهابية أجنبية"، وفق ما أعلن البيت الأبيض.



وكان الرئيس السابق جو بايدن وبعد توليه منصبه عام 2021 قد ألغى هذا التصنيف، الذي وقعه ترامب، قبيل انتهاء ولايته الأولى.



وجاءت خطوة بايدن في استجابة لمخاوف منظمات إغاثة من اضطرارها إلى الخروج من اليمن في ظل هذا التصنيف، باعتبار أنّها ملزمة بالتعامل مع الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء.



وتهدف الخطوة إلى إعادة فرض التصنيف الأكثر تقييدًا لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية".



وأورد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب أنّ الحوثيين "شنوا هجمات كثيرة على بنى تحتية مدنية، بينها هجمات عدة على مطارات مدنية في السعودية"، إضافة إلى إطلاقهم "أكثر من 300 مقذوف على إسرائيل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023".



لكن عملية التصنيف الجديدة قد تستغرق أسابيع قبل دخولها حيز التنفيذ.