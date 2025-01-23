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معلومات فاينانشال تايمز: سفينتا شحن إيرانيتان تحملان مكونًا لوقود الصواريخ ستبحران من الصين إلى إيران في الأسابيع المقبلة
أخبار دولية
2025-01-23 | 01:53
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معلومات فاينانشال تايمز: سفينتا شحن إيرانيتان تحملان مكونًا لوقود الصواريخ ستبحران من الصين إلى إيران في الأسابيع المقبلة
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلًا عن معلومات مخابرات من مسؤولين أمنيين في بلدين غربيين أنّ سفينتي شحن إيرانيتين تحملان مكونا لوقود الصواريخ ستبحران من الصين إلى إيران في الأسابيع القليلة المقبلة.
وقالت الصحيفة إنّ من المتوقع أن تحمل السفينتان، جولبون وجيران، اللتان ترفعان العلم الإيرانيّ أكثر من ألف طن من مادة بيركلورات الصوديوم، التي تستخدم في صنع بيركلورات الأمونيوم، المكون الرئيسيّ للوقود الصلب للصواريخ.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اثنين قولهما إنّ كمية بيركلورات الصوديوم يمكن أن تنتج 960 طنًا من بيركلورات الأمونيوم، وهو ما يكفي لصنع كمية قدرها 1300 طن من الوقود، والتي يمكنها تزويد 260 صاروخا إيرانيا متوسط المدى.
ونقلت فاينانشال تايمز عن المسؤولين قولهما إن مادة بيركلورات الصوديوم ستذهب إلى الحرس الثوري الإيراني وإن 34 حاوية طول كل منها ستة أمتار تحتوي على المادة الكيماوية تم تحميلها على السفينة جولبون التي غادرت جزيرة دايشان الصينية يوم الثلاثاء، وكانت قبالة ساحل نينغبو في مقاطعة تشجيانغ الصينية.
وذكرت أنّه من المتوقع أن تغادر السفينة جيران الصين وعلى متنها 22 حاوية في أوائل فبراير شباط. وقال المسؤولان لفاينانشال تايمز إن السفينتين المملوكتين لكيانات إيرانية من المتوقع أن تقوما برحلة مدتها ثلاثة أسابيع إلى إيران دون التوقف في أي ميناء.
وأكّد المسؤولون للصحيفة، أنّ المواد الكيميائية تم تحميلها على متن السفينة جولبون في تايكانغ، وهو ميناء يقع شمالي شنغهاي مباشرة، وإنها متجهة إلى بندر عباس في جنوب إيران.
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