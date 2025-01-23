حريق غابات جديد قرب لوس أنجلوس يجبر الآلاف على إخلاء منازلهم

اندلع حريق غابات جديد، في شمال لوس أنجلوس، ما أجبر آلاف السكان على إخلاء منازلهم، في منطقة شهدت مؤخرًا، حرائق أخرى مدمرة.



وانتشرت النيران بسرعة، قرب بحيرة كاستايك، حيث أتت على 1400 هكتار في أقل من ساعتين، وساعدت رياح قوية حارة وجافة في تأجيجها.



وصدرت أوامر إخلاء لنحو 31 ألف شخص حول البحيرة، التي تقع على بعد نحو 56 كيلومترًا شمال لوس أنجليس، وعلى مقربة من مدينة سانتا كلاريتا.



وقال رجل لقناة "كيه تي إل إيه" التلفزيونية "أصلي لكي لا يحترق منزلنا".