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طالب أطلق النار داخل ثانوية

أخبار دولية
2025-01-23 | 01:56
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طالب أطلق النار داخل ثانوية
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طالب أطلق النار داخل ثانوية

أطلق طالب - يبلغ من العمر 17 عامًا - النار، داخل مدرسة ثانوية، ممًا أسفر عن مقتل طالبة وإصابة طالب آخر قبل أن يقتل نفسه، وفق الشرطة في ولاية تنيسي الأميركية. 
 
وقالت شرطة ناشفيل، في بيان: "الطالب أطلق عدة طلقات باستخدام مسدس داخل كافيتريا المدرسة الثانوية."

وأضافت: "أصاب الرصاص فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا وقتلها وأصيب آخر يبلغ من العمر 17 عامًا برصاصة في ذراعه."
 
وأعلنت الشرطة أنّ منفّذ الهجوم اسمه سولومون هندرسون. 

ولفتت إلى أنّ الفتاة المقتولة اسمها جوسلين كوريا إسكالانتي.

وفتحت تحقيقًا للوقوف على دوافع الهجوم.
 
تضم المدرسة نحو ألفي طالب، وهي في ضاحية جنوب شرقي ناشفيل.
 

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