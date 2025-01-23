مواصلة التعاون الوثيق بين كورية الجنوبية وأميركا

اتفق وزير خارجية كورية الجنوبية تشو تاي يول، ووزير الخارجية الأميركيّ الجديد ماركو روبيو، على مواصلة التعاون الوثيق في شأن ملف كوريا الشمالية وتعزيز شراكة ثلاثية تشمل اليابان، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية.



وقالت الوزارة في بيان، إنّ روبيو دعا تشو في أول مكالمة هاتفية بينهما لزيارة واشنطن، واتفقا على الاجتماع في أقرب وقت مناسب.

