ترامب يرشح رئيسًا سابقًا لشركة وجبات سريعة لتولي منصب السفير لدى الاتحاد الأوروبيّ

أعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترمب ترشيح رئيس سابق لشركة وجبات سريعة ليكون سفيرًا للولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبيّ، بعد أن كان قد رشحه خلال ولايته الأولى لمنصب آخر لكنه اضطر للانسحاب بعد الكشف عن أمور تتعلق بحياته العملية الخاصة.



وكتب ترامب على منصة تروث سوشال: "خلال تبوئه منصب الرئيس التنفيذي لمدة 17 عامًا، قاد آندي الشركة للخروج من صعوبات مالية خطيرة، ما سمح لها بالبقاء وتحقيق الأمان المالي والنمو."



وأضاف: "سيقوم آندي بعمل ممتاز في تمثيل مصالح أمتنا في هذه المنطقة المهمة".



ورشح ترامب الناشط والكاتب المحافظ أل. برنت بوزيل الثالث رئيسًا لوكالة الولايات المتحدة للإعلام العالمي التابعة لوزارة الخارجية والتي تشرف على اذاعة صوت أميركا الممولة حكوميًا.



وقال ترامب: "بصفته مؤسسا ورئيسا ل+مركز أبحاث الإعلام+ لمدة 38 عامًا، فإن قلة من الناس يدركون المشهد الإعلامي العالمي في الصحافة المطبوعة والمرئية والالكترونية أفضل من برنت."