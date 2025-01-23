الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: سيتوجّب على أعضاء الناتو إنفاق أكثر من 2% على الدفاع

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته الخميس أنّه سيتعيّن على أعضاء الحلف زيادة الإنفاق الدفاعي، في كلمة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.



وقال روته "يتعيّن علينا أن نزيد (الإنفاق الدفاعي) جماعيا وسنقرّر الرقم الدقيق في وقت لاحق هذه السنة، ولكنّه سيكون أكثر بكثير من اثنين (في المئة)"، في إشارة إلى هدف الحلف للإنفاق الدفاعي المتمثل في اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.