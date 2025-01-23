78 قتيلًا في حريق فندق منتجع التزلج في تركيا

أعلنت وزارة العدل التركية أنّ الحصيلة النهائية للحريق الذي اندلع في منتجع للتزلج في تركيا مساء الثلاثاء بلغت 78 قتيلًا.



وأشارت إلى أنّه تم التعرف على جميع الضحايا.



ومساء الأربعاء، كان مكتب المدعي العام في بولو، عاصمة المحافظة التي وقعت فيها المأساة، أعلن مقتل 79 شخصًا.



وقضت عائلات بكاملها في الحريق الذي اندلع في فندق "غراند كارتال" في كارتالكايا قبيل الساعة 03,30 (الساعة 00,30 ت غ) الثلاثاء وفقًا للسلطات.



وكثرت التساؤلات حول إجراءات السلامة من الحرائق في الفندق الفخم المكون من 12 طابقا وسط شكوك متزايدة في أن الإهمال ساهم في ارتفاع عدد القتلى.



ويندّد ناجون وخبراء بغياب أنظمة الإنذار والأبواب الواقية من الحرائق في الفندق.



وحتى الآن، أوقف 11 شخصا، بينهم نائب رئيس بلدية بولو وقائد جهاز الإطفاء ومالك الفندق ومديره العام وكبير الكهربائيين في إطار تحقيق باشرته وزارة العدل وكلفت ستة مدعين عامين القيام به.