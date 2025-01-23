ترامب يختار عنصرًا أمنيًا حماه خلال محاولة اغتياله لإدارة جهاز حماية كبار الشخصيات

اختار الرئيس الاميركيّ دونالد ترامب عنصر الأمن شون كارن الذي كان حاضرًا وقت محاولة اغتياله في بنسلفانيا في تموز لإدارة جهاز "الخدمة السرية" التابع لوزارة الداخلية والذي يعنى بحماية الشخصيات السياسية الرفيعة المستوى في الولايات المتحدة.



وكتب الرئيس الأميركيّ على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال" التابعة له أن "شون يتمتّع بحسّ قومي كبير وسهر على حماية عائلتي خلال السنوات الأخيرة، لذا أودعه ثقتي لإدارة الرجال والنساء البواسل في الخدمة السرية".



وأضاف: "أثبت بسالته عندما خاطر بحياته لينقذ حياتي من قاتل في باتلر في بنسلفانيا".



وأفاد ترامب بأن شون كارن يتمتّع بخبرة تمتدّ على 23 عاما في الخدمة السرية وهو كان قد كلّف خلال ولايته الرئاسية الأولى شعبة الحماية الرئاسية.