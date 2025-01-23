الكرملين يعلن استعداده لحوار "باحترام متبادل" مع ترامب

اعلن الكرملين الخميس انه لا يرى "شيئا جديدا" في التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الحرب في أوكرانيا وتهديداته بفرض عقوبات جديدة على روسيا، مؤكّدا في الوقت نفسه أنه منفتح على الحوار.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردا على استفسار صحافيين حول تهديدات دونالد ترامب الأربعاء بفرض عقوبات جديدة على روسيا إذا لم تتوصل إلى حل النزاع مع أوكرانيا بسرعة "لا نرى أي شيء جديد (...) نحن مستعدون للحوار، حوار على قدم المساواة وباحترام متبادل".