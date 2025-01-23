بحث في العلاقات الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية

تلقى ولي العهد السعوديّ رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية ماركو روبيو.



واستعرض الجانبان، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.



كما ناقشا عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.