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محافظ جنين لوكالة فرانس برس: المئات من السكان بدأوا بمغادرة منازلهم

أخبار دولية
2025-01-23 | 05:48
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محافظ جنين لوكالة فرانس برس: المئات من السكان بدأوا بمغادرة منازلهم
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محافظ جنين لوكالة فرانس برس: المئات من السكان بدأوا بمغادرة منازلهم

أكّد محافظ جنين لوكالة فرانس برس أنّ المئات من سكان مخيم جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة بدأوا بمغادرة منازلهم بعد تهديدات أطلقها الجيش الإسرائيلي عبر مكبرات الصوت، بالإخلاء.

واشار المحافظ الى إن التهديدات اطلقت عبر مكبرات للصوت ثبتت على طائرات مسيرة ومركبات عسكرية. 

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