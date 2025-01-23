الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
7
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
7
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وصول الطائرة الاولى من ركاب تابعة للخطوط التركية إلى مطار دمشق الدوليّ
أخبار دولية
2025-01-23 | 05:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وصول الطائرة الاولى من ركاب تابعة للخطوط التركية إلى مطار دمشق الدوليّ
وصلت الطائرة الاولى من ركاب تابعة للخطوط التركية إلى مطار دمشق الدوليّ، بعد انقطاع دام نحو 13 عامًا وعلى متنها ركاب سوريون.
آخر الأخبار
أخبار دولية
الطائرة
الاولى
تابعة
للخطوط
التركية
الدوليّ
التالي
سفير قطر لدى لبنان متفائل بمستقبل لبنان..
محافظ جنين لوكالة فرانس برس: المئات من السكان بدأوا بمغادرة منازلهم
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:14
السفير الفرنسي زار المجلس الوطني للبحوث العلمية
أخبار لبنان
11:14
السفير الفرنسي زار المجلس الوطني للبحوث العلمية
0
آخر الأخبار
11:03
فاينانشال تايمز نقلا عن مسؤولين: ترامب يكلف ستيف ويتكوف بتولي ملف إيران
آخر الأخبار
11:03
فاينانشال تايمز نقلا عن مسؤولين: ترامب يكلف ستيف ويتكوف بتولي ملف إيران
0
أخبار لبنان
10:57
فراس حمدان للـ LBCI: ارفض المشاركة بالحكومة تحت قاعدة فصل النيابة عن الوزارة وفصل السلطات
أخبار لبنان
10:57
فراس حمدان للـ LBCI: ارفض المشاركة بالحكومة تحت قاعدة فصل النيابة عن الوزارة وفصل السلطات
0
علوم وتكنولوجيا
10:48
لندن تفتح تحقيقين بشأن أنظمة التشغيل لمجموعتي غوغل وآبل... وهذه التفاصيل!
علوم وتكنولوجيا
10:48
لندن تفتح تحقيقين بشأن أنظمة التشغيل لمجموعتي غوغل وآبل... وهذه التفاصيل!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:25
وزير الخارجية الأردني: الأردن لا يمكنه تحمل تبعات حرب أخرى في الضفة
أخبار دولية
08:25
وزير الخارجية الأردني: الأردن لا يمكنه تحمل تبعات حرب أخرى في الضفة
0
أخبار دولية
08:17
المدعي العام للجنائية الدولية يطلب مذكرات توقيف في حق قادة من طالبان
أخبار دولية
08:17
المدعي العام للجنائية الدولية يطلب مذكرات توقيف في حق قادة من طالبان
0
أخبار دولية
06:22
سفير قطر لدى لبنان متفائل بمستقبل لبنان..
أخبار دولية
06:22
سفير قطر لدى لبنان متفائل بمستقبل لبنان..
0
أخبار دولية
05:48
محافظ جنين لوكالة فرانس برس: المئات من السكان بدأوا بمغادرة منازلهم
أخبار دولية
05:48
محافظ جنين لوكالة فرانس برس: المئات من السكان بدأوا بمغادرة منازلهم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:52
حبيب يُطلع عوده على نشاط مصرف الإسكان ومطلب إعادة فتح شارع المصارف
أخبار لبنان
09:52
حبيب يُطلع عوده على نشاط مصرف الإسكان ومطلب إعادة فتح شارع المصارف
0
صحة وتغذية
2024-12-17
وظائف معينة قد تحميكم من الإصابة بمرض الزهايمر؟! هذا ما كشفه بحث جديد!
صحة وتغذية
2024-12-17
وظائف معينة قد تحميكم من الإصابة بمرض الزهايمر؟! هذا ما كشفه بحث جديد!
0
أخبار دولية
08:25
وزير الخارجية الأردني: الأردن لا يمكنه تحمل تبعات حرب أخرى في الضفة
أخبار دولية
08:25
وزير الخارجية الأردني: الأردن لا يمكنه تحمل تبعات حرب أخرى في الضفة
0
صحة وتغذية
13:18
تناول الشوفان يومياً يساهم في إطالة العمر... هذا ما كشفته دراسة حديثة!
صحة وتغذية
13:18
تناول الشوفان يومياً يساهم في إطالة العمر... هذا ما كشفته دراسة حديثة!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:43
وزير الخارجية السعودي يحطّ في بيروت.. (فيديو)
أخبار لبنان
09:43
وزير الخارجية السعودي يحطّ في بيروت.. (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
05:44
المستجدات الأخيرة على المقلب الاسرائيليّ عن احتمال تمديد مهلة الـ60 يومًا
تقارير نشرة الاخبار
05:44
المستجدات الأخيرة على المقلب الاسرائيليّ عن احتمال تمديد مهلة الـ60 يومًا
0
تقارير نشرة الاخبار
05:42
من الناقورة... كاميرا الـLBCI واكبت المشهد
تقارير نشرة الاخبار
05:42
من الناقورة... كاميرا الـLBCI واكبت المشهد
0
آخر الأخبار
05:39
الجاسر للـLBCI: لبنان أمام فرصة تاريخية وهناك مؤشرات ايجابية يجب تلقفها
آخر الأخبار
05:39
الجاسر للـLBCI: لبنان أمام فرصة تاريخية وهناك مؤشرات ايجابية يجب تلقفها
0
تقارير نشرة الاخبار
05:37
ّبترقّب للملف الحكوميّ...
تقارير نشرة الاخبار
05:37
ّبترقّب للملف الحكوميّ...
0
تقارير نشرة الاخبار
05:36
زيارة وزير الخارجية السعودي للبنان... التفاصيل من المطار
تقارير نشرة الاخبار
05:36
زيارة وزير الخارجية السعودي للبنان... التفاصيل من المطار
0
أخبار لبنان
04:51
نشرات الاخبار بالفرنسية على تلفزيون لبنان بدءًا من اليوم
أخبار لبنان
04:51
نشرات الاخبار بالفرنسية على تلفزيون لبنان بدءًا من اليوم
0
أخبار لبنان
04:35
غراندي من بعبدا: لقائي مع الرئيس عون ايجابيًّا
أخبار لبنان
04:35
غراندي من بعبدا: لقائي مع الرئيس عون ايجابيًّا
0
أخبار لبنان
04:27
الـLBCI جالت في بلدة الناقورة قُبيل أيّام من انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار
أخبار لبنان
04:27
الـLBCI جالت في بلدة الناقورة قُبيل أيّام من انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
صحة وتغذية
15:40
3 مشروبات تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر... تجنبوا تناولها بكثرة!
صحة وتغذية
15:40
3 مشروبات تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر... تجنبوا تناولها بكثرة!
2
منوعات
12:23
تعليق يضع إيلون ماسك في مرمى الانتقادات... ما علاقة ابنة ترامب؟! (صورة)
منوعات
12:23
تعليق يضع إيلون ماسك في مرمى الانتقادات... ما علاقة ابنة ترامب؟! (صورة)
3
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الجيش اللبناني في كفرشوبا... وأهالي علما الشعب شاهدوا عن قرب الدمار في بلدتهم
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الجيش اللبناني في كفرشوبا... وأهالي علما الشعب شاهدوا عن قرب الدمار في بلدتهم
4
صحف اليوم
00:20
إسرائيل تمدّد مهلة الانسحاب... 30 يومًا أخرى؟ (الأخبار)
صحف اليوم
00:20
إسرائيل تمدّد مهلة الانسحاب... 30 يومًا أخرى؟ (الأخبار)
5
اسرار
23:49
أسرار الصحف المحلية 23-1-2025
اسرار
23:49
أسرار الصحف المحلية 23-1-2025
6
أخبار دولية
02:15
تحذيرات من أنّ أمرًا تنفيذيًا وقعه ترامب يكرّس لإعادة فرض حظر على المسافرين من الدول ذات الغالبية المسلمة
أخبار دولية
02:15
تحذيرات من أنّ أمرًا تنفيذيًا وقعه ترامب يكرّس لإعادة فرض حظر على المسافرين من الدول ذات الغالبية المسلمة
7
صحف اليوم
00:36
خلط أوراق التأليف والتمسّك بنهج جديد والسعودية لتنفيذ الإصلاحات قبل إعادة التفاعل مع لبنان (الجمهورية)
صحف اليوم
00:36
خلط أوراق التأليف والتمسّك بنهج جديد والسعودية لتنفيذ الإصلاحات قبل إعادة التفاعل مع لبنان (الجمهورية)
8
أخبار دولية
01:56
طالب أطلق النار داخل ثانوية
أخبار دولية
01:56
طالب أطلق النار داخل ثانوية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More