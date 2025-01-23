وصول الطائرة الاولى من ركاب تابعة للخطوط التركية إلى مطار دمشق الدوليّ

وصلت الطائرة الاولى من ركاب تابعة للخطوط التركية إلى مطار دمشق الدوليّ، بعد انقطاع دام نحو 13 عامًا وعلى متنها ركاب سوريون.