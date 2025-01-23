سفير قطر لدى لبنان متفائل بمستقبل لبنان..

اعرب سفير دولة قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني عن إرتياح دولته لانتخاب العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية الذي تربطه بقطر علاقات صداقة حميمة مذ كان قائدا للجيش،كذلك تسمية القاضي نواف سلام رئيسا للحكومة متمنيا تشكيل الحكومة الجديدة لتكون أسرع حكومة لبنانية يتم تشكيلها،لتنصرف إلى إنجاز ما ينتظرها من مهمات، وهو ما يولد الاستقرار ويضمن تدفق المساعدات لاعادة إعمار لبنان .كلام السفير سعود بن عبد الرحمن آل ثاني جاء لدى استقباله نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في مكتبه بالسفارة، حيث دار البحث حول الأوضاع في لبنان في مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس عون وتسمية رئيس الحكومة المكلف، وعرض ما قامت به اللجنة الخماسية من مساع وجهود لمساعدة الافرقاء اللبنانيين على إنهاء الشغور الرئاسي.وقال السفير القطري: إن هدف تشكيل اللجنة الخماسية هو المساعدة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتسمية رئيس حكومة وهذا ما تم والحمدلله،وكان لاعضاء اللجنة إجتماع تقويمي امس بضيافة السفير المصري تباحثوا خلاله في الوضع اللبناني وتفاءلوا خيرا من الدعم الدولي والعربي المنتظر. وأشار إلى إهتمام دول الخليج بلبنان ومن مؤشرات زيارة وزير الخارجية السعودية، ومن ثم زيارة وزير خارجية الكويت وأمين عام مجلس التعاون الخليجي، مدرجا ذلك في خانة التطور الايجابي الواعد.ووصف السفير سعود بن عبد الرحمن آل ثاني خطاب القسم للرئيس جوزف عون بالواضح والجميل، وانه ينطوي على عناوين في منتهى الاهمية ،"وانشالله يعود لبنان أقوى وتتوطد علاقاته الدولية والعربية ".وتوقع السفير القطري أن تبدأ إسرائيل انسحابها من الاراضي اللبنانية التي احتلتها في الجنوب وأن اللجنة الدولية المولجة بمتابعة تنفيذ الاتفاق تقوم بعملها، وأن هناك دورا اميركيا وفرنسيا يصب في هذا الاتجاه.واوضح السفير سعود بن عبد الرحمن آل ثاني أن قطر لم تترك لبنان يوما من منطلق العلاقات التاريخية التي تجمعها به وهي علاقات أخوة وصداقة ممتدة في الزمن .وهي ستعيد إعمار مستشفى الكرنتينا بتنسيق كامل مع وزارة الصحة، وقد وضع حجر الأساس له منذ أربعة اشهر، وسيفتتح في العام 2027،وسيرى اللبنانيون مستشفى كاملا متكاملا، جامعيا، مزودا بأحدث التجهيزات الطبية.كما أن دولة قطر ستواصل دعمها الجيش اللبناني طوال العام 2025.ونحن مقبلون بعد تشكيل الحكومة الجديدة على استثمارات في جميع الميادين.وان القطريين والخليجيين عائدون إلى لبنان في فصل الصيف كما عهدهم قبل نشوب الحرب فيه.وإذ شدد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، أكد السفير سعود بن عبد الرحمن آل ثاني تفاؤله بمستقبل لبنان.