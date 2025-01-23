وزير الخارجية العراقي: مستعدون للتوسط بين إيران وأميركا إذا طُلب منا ذلك

اعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الخميس إن مهاجمة تركيا لقوات كردية في شمال سوريا سيكون خطيرا وسيتسبب في دخول المزيد من اللاجئين إلى العراق، وتحدث حسين عن الرهينة الإسرائيلية الروسية المحتجزة لدى جماعة مسلحة عراقية.



وأضاف خلال حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، أن بلاده مستعدة للتوسط بين الإدارة الأمريكية الجديدة وإيران إذا طُلب منها ذلك.



